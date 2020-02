Ligi 150 km/h kihutanud Tommi Mäkinenile määrati kopsakas rahatrahv, maailmameister keeldus seda maksmast

Antud ettevõte on registreeritud nii Soomes kui ka Eestis Rae vallas Peetri alevikus. Kui veel 2016 või 2017. aasta Eesti poole tulemuste kohta võis öelda tagasihoidlikud, siis 2019. aastal lendasid näitajad raketina üles. Käive kasvas aastaga 30 korda, 15,1 miljoni euroni. 2017. aasta veidi väiksema kui 5000 eurose kahjumi kõrvale ilmus 2019. aastal 8,4 miljoni eurone puhaskasum, kirjutas Ärileht mullu augustis.

Iltalehti uuris Mäkinenilt, kuidas täpsemalt on tema kuu sissetulek kahanenud 10 000 euro peale. "Osa minu palgast tuleb Eestist," rääkis maailmameister. Tema jutust tuleb välja, justkui poleks ta Eestis teenitud tulu Soomes deklareerinud. "Ma ei ole sellele niimoodi mõelnud. Prokuratuur vaatas minu tulu Soome kodanikuna ehk mis ma Soomes teeninud olen."

Mäkinen võttis hiljem omakorda Soome väljaandega ühendust ja lisas, et käitus politseinikelt saadud juhiste järgi ehk hankis palgatõendi, mis näitas, et Soomes on tema kasum 2019. aastal vähenenud. "Usun, et olen käitunud vastavalt instruktsioonidele ja ühtlasi saanud nüüdseks väärilise karistuse. Mul on kihutamise pärast väga kahju, see ei ole minu jaoks liikluses harjumus."

Soomes tuleb aga trahvide määramisel arvestada kõikide sissetulekutega - nii seda, mis on teenitud Soomes kui ka väljaspool. Kui prokuratuur tuvastab, et inimene on oma sissetulekute osas esitanud riigile valeinformatsiooni, võib teda ees oodata uus süüdistus pettuses, mis on juba kriminaalkorras karistatav.