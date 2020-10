Legendaarne Valentino Rossi andis põneva vihje Monza ralli osas: mitmed inimesed on juba helistanud mulle

Mäletatavasti teatas WRC-sari tänavuse Sardiinia ralli ajal, et hooaja lõpetab Monza MM-etapp. Peagi hakati spekuleerima, et kuulsal ringrajal ning selle ümbruses toimuval rallil võib näha mitmeid teisi auto- ja motospordi tähti. Ühe nimena kerkis esile just Rossi.

Monza ralli pole itaallasele võõras. Alates 1978. aastast toimunud Ralli di Monzal on Rossi võidutsenud koguni seitsmel korral.

"Ma tean Monzat hästi, mitmed inimesed on mulle juba helistanud," rääkis Rossi WRC-sarja kodulehele võimalike plaanide kohta. "Mul polnud plaani Monzas võistelda, sest plaanisin võidu kihutada Abu Dhabis. Mõistagi on olukord nüüd muutunud ja asjaolu, et tänavu on Monza ralli hooaja viimane WRC-etapp, teeb selle väga huvitavaks. Peame vaatama, mis saama hakkab."

Rossi on MM-rallidel osalenud seni kolmel korral. Viimati võistles ta WRC-s 2008. aasta Suurbritannia etapil, kus ta lõpetas 12. kohal. Toona sõitis itaallane Ford Focusega RS WRC 07-ga.

M-spordi pealik Richard Millener tunnistas, et tiim on huvitatud itaallase palkamisest. "Oleme Valentinoga mitmeid aastaid koos töötanud," rääkis britt WRC-sarja kodulehel. "Oleks tore näha temasugust inimest sel üritusel. Usun, et Monza pakub WRC-le väga huvitavaid variante. Varasemalt on see meelitanud ligi mitmeid suuri nimesid."

Mõne tähtsõitja palkamisele on vihjanud ka Ott Tänaku tööandja Hyundai pealik Andrea Adamo. "Monzas võib meil tõepoolest rohkem autosid olla," rääkis Adamo portaalile DirtFish. "Peame kasutama võimalust ja WRC-sarjale tähelepanu tõmbama. Kui tegemist on õige külalissõitjaga, võib see õnnestuda. Ma ei saa eitada, et näen vaeva ühe inimesega, et meil oleks Monzas üks auto juures. Aga ma ei ütle, kellega tegu on," lisas itaallane.

Monza etapiga on seostatud ka legendaarset poolakat Robert Kubicat. Endine F1-sõitja on löönud kaasa 33-l MM-rallil. Tema parimaks kohaks on 2013. aasta Saksamaa etapil saadud viies koht.