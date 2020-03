Legendaarne ralliäss Ken Block lisas kalendrisse veel ühe MM-etapi

Kui Mehhikos stardib Block Ford Escort R5 Cosworth masinaga, siis septembri alguses Uus-Meremaal toimuval etapil on mees Ford Fiesta R5 MkII roolis.

"Ma usun, et kõik teavad, et mulle meeldib rallit sõita," sõnas Block. "Usun, et olen maailma kõige õnnelikum rallisõitja, sest saan panna kokku programmi suurepärastest võistlustest. Ford soovis väga, et ma R5 masinaga võistleks ning kuna Uus-Meremaa on nüüd kalendris olemas, tahtsin just seal osaleda."

52-aastane Block oli MM-sarjas viimati stardis 2018. aastal, kui ta kihutas Ford Fiesta WRC autoga Kataloonia rallil. Toona jäi võidukihutamine tema jaoks pooleli.

Mehhikos oli Block viimati kohal 2013. aastal, kui ta saavutas seitsmenda koha.