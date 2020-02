Legendaarne ralliajakirjanik Tänaku raskest avariist: nii külmaverelist meest see mõjutama ei hakka

Mäletatavasti tegid Ott Tänak ja Martin Järveoja Hyundai roolis karmi avarii etapi neljandal kiiruskatsel, mille tõttu eestlaste jaoks ralli ka varakult lõppes. Õnneks mehed õnnetuses viga ei saanud, ehkki nad veetsid öö haiglas, kuhu nad rutiinsesse kontrolli viidi.

"See oli suur avarii," rääkis Evans. "Tänakul kipuvad olema just sellised õnnetused, mis kohe pealkirjadesse satuvad. Poisid said autost välja ja õnneks jäid terveks. Nad viidi ka kiirelt haiglasse, kus nad kontrolli all olid."

"Nii mõnedki ralliajakirjanikud ütlesid mulle laupäeval, et nad ei usu juttu sellest, et see avarii Tänakut mõjutama ei hakka. Ütleksin vastu, et tegu on ikkagi Tänakuga."

"Tänak on külmavereline," arutles Evans. "Vabandust, aga ta on mees, kes ujus välja autost, mis oli järve põhjas. Tänak on mees, kes jooksis oma autot kustutama, kui see aasta-paar hiljem Portugalis põlema süttis . Ta on piisavalt külmavereline. Tõsi, see oli väga suur õnnetus, aga see ei hakka eestlast aegustama. Tänak on edasi liikunud ja valmistub juba Rootsiks."

Kuula saadet! (Tänaku avarii juurde jõutakse saate 9. minutil)