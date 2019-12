Legendaarne McRae nimi naaseb rallimaailma

Alister McRae 15-aastane poeg Max elab igapäevaselt Austraalias, kus ta on aastaid kihutanud kartidega ning osaleb tuleval aastal kohalikus vormel 1000 sarjas, kirjutab Autosport.

Vaatamata tihedale võistluskalendrile soovib Max McRae järgmise aasta oktoobris startida Šotimaal toimuval McRae Rally Challenge'il. Antud jõuprooviga mälestatakse meie seast lahkunud Colin McRae'd ja 25 aasta möödumist tema MM-tiitlist.

„Vormelitega sõitmise kõrval on minu jaoks oluline ka ralli. Mul oli võimalus külastada Walesi ja sõita aseal autodega, millega omal ajal sõitsid minu isa ja Colin. See oli imeline,“ teatas 15-aastane Max McRae.

Lisaks osaleb ta tuleval hooajal veel ka Perthis asfaldirallide sprindisarjas. „Me ei avalda talle survet. Teame, et rallisport on väga kallis. Olen Maxile öelnud, et ta peab vanaisaga rääkima ja rahast juttu tegema,“ lisas Alister McRae.