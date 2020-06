Legendaarne Marcus Grönholm naaseb võistlusrajale

50-aastane Grönholm sõidab Hyundai i20 Supercariga, sama sõiduvahendit roolib ka tema poeg Niclas. Vanem Grönholm osaleb koos Per Eklundi, Stig-Olov Walfridsoni ja Andreas Erikssoniga legendide klassis, noorem teeb kaasa põhivõistlusel.

"See ei ole tegasitulek. Lubasin perele juba mõnda aega tagasi, et lõpetan pideva sõitmise. See on ühekordne võistlus, kiirete autode ja paljude suurepäraste sõitjatega. Lisaks saan oma ringiaegu võrrelda Niclasega. Olen kindel, et ta teeb selle väga raskeks," rääkis Grönholm portaalile DirtFish.

Viimati võistles Grönholm 2019. aasta alguses Rootsi MM-rallil. Ta sõitis Toyota Yaris WRC-ga.