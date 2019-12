Latvalal on ülejärgmiseks hooajaks suured plaanid: Toyotas vabaneb siis üks ja Hyundais kaks kohta

Latvala rendib järgmiseks hooajaks Tommi Mäkineni juhitavalt Toyota tiimilt WRC masinat kindlasti Rootsi ja Soome etappideks, kuid ilmselt asub starti ka Walesis ning võimalik, et ka Sardiinias ja Portugalis. Ühe ralli eest tuleb tal välja käia umbes 200 000 eurot.

Ilmselt oleks soomlane M-Spordist või Citroënist saanud masina odavamalt, kuid Latvala tahab jätkata autos, mida ta kõige paremini tunneb.

"Ma pole nii hullumeelne, et kulutada selleks meeletult isiklikku raha," sõnas Latvala ja lisas, et mingi summa peab ta siiski investeerima, sest muidu võib tema karjäär lõppenud olla.

"Kui ma oleks terve aasta MM-sarjast eemal, oleks väga keeruline tagasi tulla, sest keegi ei mäleta sind enam. 2021. aastal vabaneb üks koht Toyotas ja kaks Hyundai meeskonnas. Ja seda, mis hakkab juhtuma 2022. aastal pärast reeglite muutmist, ei tea ju keegi," lisas 34-aastane Latvala optimistlikult, vahendab portaal Soymotor.com.

Seda, et ta saab järgmisel hooajal eratiimis sõites terve hooaja kaasa teha, Latvala ei usu: "Kümme aastat tagasi oleks see olnud võimalik, kuid täna on mootorispordis sponsorluse leidmine väga keeruline."