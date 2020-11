Latvala vaidlusest Soome maksuametiga: ma ei tea, kas saan vara tagasi või jään kõigest ilma

Latvala kolis 2009. aastal maksude optimeerimiseks elama Monacosse, mida ta peab oma peamiseks koduks. Soome maksuamet aga nii ei arva ning ametnike hinnangul veedab Latvala rohkem aega Soomes kui Monacos ja peab seega sünniriigile täies ulatuses makse maksma.

Peamiselt puudutab vaidlus aastaid 2014-2017. Kevadel kirjutas Soome meedia, et riik otsustas konfiskeerida osa rallimehe kinnisvarast ja autodest. Peagi selgus, et riik nõuab sõitjalt koguni 6,2 miljonit eurot. Latvala oli selleks ajaks juba 1,4 miljonit eurot tagasi maksnud ja leidis, et nii suur nõue on ebaõiglane.

Nüüd Ilta-Sanomatile intervjuu andnud Latvala tõdes, et vaidlus maksuametiga käib tänase päevani ning see on jätnud jälje ka tema eraelule. "Ma ei taha alustada ühtegi suhet enne, kui olen maksukoormast laht isaanud. Mul pole hetkel lihtsalt piisavalt jõudu ja energiat suhete jaoks," tõdes soomlane.

"Ma ei julge teha tulevikuks ühtegi plaani ega investeeringut, sest ma ei tea, kas saan oma vara tagasi või jään kõigest ilma. Olukord on väga stressirohke," lisas Latvala.