Latvala usub, et uued ralliautod annavad talle eelise

Latvala on arvamusel, et tema lootused paranevad juba järgmisel aastal, kui WRC sari saab uue rehvitarnija, sest Pirelli lõpetab Michelini ajastu.

"Vähemalt varem andsid Pirelli rehvid võimaluse sõita rohkem põiki ja agressiivsemalt. Kindlasti on uued rehvid sõitmiseks senisest erinevad ja siis on huvitav näha, kuidas nendega hakkama saadakse," lausus Latvala portaalile Rallit.fi.

Veel suuremat eelist endale ootab Latvala 2022. aasta ralliautodelt, sest hübriididel on vähem aerodünaamikat. "Väga huvitav saab olema uute masinate katsetamine, kui need tulevad väiksema tiiva ja paindlikkusega. Neid on seetõttu raskem juhtida. See võiks minu sõidustiiliga hästi kokku sobida, sest minu stiil on pisut vanamoodne," arvab Latvala.

"Ma võin tänapäevaste autodega natuke kaotada, kui nendega saab väga sirgjooneliselt sõita. Kui masinat on raskem juhtida, on see minu jaoks ilmselt parem," lisas Latvala.