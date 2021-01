Latvala usub, et tema rekord ületatakse, Ogier' hinnangul võib see juhtuda juba veebruaris

Rovanperäl on kõva varu, sest kui Latvala 2008. aastal Rootsi ralli võitis, oli ta 22 aasta ja 313 päeva vanune.

"Arvan, et 2021 on aasta, kui minu rekord ületatakse. Näen, et Kalle potentsiaal on nii suur, et ta võtab oma esimese võidu juba õige pea," kiitis Latvala eile lõppenud Monte Carlo ralli pressikonverentsil oma hoolealust.

Teemat kommenteeris ka seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier.

"Võib-olla juhtub see juba kolme-nelja nädala pärast," ütles prantslane.

Ogier viitas 26.-28. veebruaril Soomes toimuvale Arctic Rallyle, kus Rovanperä on kindlalt favoriitide hulgas. Eelmisel aastal osales ta Arctic Rallyl Toyota Yaris WRC-ga ja sai kindla esikoha. WRC-sarja pole Arctic Rally varem kuulunud.

Monte Carlos lõpetas Rovanperä neljandana.