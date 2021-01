Latvala Toyota kolmikjuhtimisest: ma ei saaks olla rohkem rahul

"Ma ei saaks meie sõitjate esitusega rohkem rahul olla. Kogu tiim on teinud väga head tööd. Kõik tundub seni väga kena, aga me peame meeles pidama, et see on Monte ning alati võib ette tulla üllatusi," rääkis Latvala Toyota pressiteenistuse vahendusel.

"Nägime, et 10. katsel oli tagumistel meestel natuke pidamisega probleeme, kuid ülejäänud kaks katset läksid meie jaoks väga hästi. Viimane päev tuleb väga nõudlik: punktikatse on ilmselt kõige väljakutsuvam, mida ma oma rallikarjääri jooksul olen näinud, sest seal on teravad laskumised ning võimalik, et ka jääd. Kõik on veel võimalik, aga me peame pead külmana hoidma."

Rallit juhtiv Sebastien Ogier lausus: "Päev on olnud hea, kuigi mitte täiuslik. Esimene katse ülikeerulistes oludes läks hästi. Ma tõesti surusin kõvasti, seega olin õnnelik, et tõin auto sellisel kiirusel üle finišijoone. Teine katse oli palju keerulisem. Olud olid väga ekstreemsed ning mul polnud üldse pidamist. Samuti kaotasime üsna palju aega eespool startijatega võrreldes. Võibolla me ei teinud ka rehvidega kõige paremat tööd, sest need olid uued ja me ikka veel õpime neid tundma. Viimasel katsel olid olud esimese läbimise ja esiautodega võrreldes kõvasti muutunud, aga tegin seal puhta sõidu. Kõige tähtsam on, et me juhime ning me peame seda nüüd hoidma."

Elfyn Evans tõdes, et "ei olnud täna piisavalt julge, kuid sellistes oludes ongi raske tasakaalu leida". Ühtlasi lubas waleslane Ogier'l survet peal hoida.

Kalle Rovanperä kurtis, et tal oli viimasel katsel probleeme kõrvaklappidega ning Jonne Halttunen pidi talle legendi karjuma. Üldiselt jäi ta oma esitusega rahule, sest ta oli kiirem kui teda jälitav Thierry Neuville.

Üldseis laupäeva lõpuks:

1 Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) 2:16.31,9

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) +13,0

3 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) +56,8

4 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) +1.03,8

5 Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) +2.11,3

6 Takamoto Katsuta/Dan Barritt (Toyota Yaris WRC) +4.43,1

7 Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Škoda Fabia Rally2 evo) +5.22,7

8 Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) +6.14,6

9 Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) +7.36,5

10 Eric Camilli/François-Xavier Buresi (Citroën C3 Rally2) +7.54,1