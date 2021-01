Latvala: tiimijuhina olen märksa enam närvis kui rallisõitjana

"Pärast tänast saan öelda, et olen teenindusalast rallit jälgides palju rohkem närvis kui sõitjana seda olin. Kuid tänase võistluspäeva üle saame olla väga õnnelikud," kommenteeris Latvala Toyota pressiteate vahendusel.

"Kõik meie sõitjad on teinud nendes oludes suurepärast tööd. Elfyn (Evans) on olnud järjepidev ja teinud puhta sõidu. Seb (Ogier) kaotas aega, kuid võitles selle viimasel katsel suurepärase tulemusega tagasi. Kalle (Rovanperä) on näidanud samuti suurepärast kiirust, kuid libastus veidi mudasel rajal. Need on ühed väljakutsetest, mida rallisõitjad peavad siin ületama ja ma olen kindel, et neid tuleb veelgi, kuid hetkel olen väga rahul," tunnistas Latvala.

Evans läheb laupäevale vastu 7,4-sekundilise eduga tiimikaaslase Ogier ees. Ott Tänak langes tänase päevaga liidrikohalt kolmandaks ning kaotab Evansile 25,3 sekundiga.