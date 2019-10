"Midagi ametlikku ma kuulnud pole," rääkis kogenud Latvala Soome meediale. "Kõik põhineb kuulujuttudel. See oleks väga üllatav asjade käik, kui see (Tänaku liitumine Hyundaiga) peaks läbi minema."

"Isiklikult ma ei usu, et Tänak lahkub," jätkas soomlane. "Ott on olnud tänavu suurepärases vormis ja tema käsutuses on kõige kiirem auto. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ta peaks lahkuma."

Latvala lisas, et Tänaku lahkumine muudaks sõitjaturul nii mõndagi. "Siiski ei hakka ma millegi üle spekuleerima enne, kui ametlikku informatsiooni pole tulnud."