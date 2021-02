Latvala selgitas, mida Toyota Arktika ralli eel valesti tegi

Enne viimast päeva hoiab Toyota sõitjatest Kalle Rovanperä teist kohta, aga Elfyn Evans on viies ja Sebastien Ogier loksus suurema osa võistlusest esikümne lõpus. Laupäevasel viimasel katsel tegi Ogier sõiduvea ja kaotas ligi 20 minutit.

Arktika ralli eel peeti võimalikuks isegi Toyota kolmikvõitu.

"Testisõidu trass oli hea, aga see oli väga kiire ja ainult lühikeste kurvidega. Meie probleemiks on sellel rallil hoopis pikad kurvid. Neis kurvides sõidetakse neljanda või isegi kuuenda käiguga," rääkis Latvala portaalile Rallit.fi.

"Kurvid, mis meile probleeme valmistavad, algavad sujuvalt, aga lähevad lõpus järsemaks. See tähendab, et lõpus on vaja rooli veelgi rohkem keerata. Meie auto ei reageeri kurvide lõpus roolile piisavalt hästi," lisas ta.

Rovanperä sõnul tehti laupäevase hoolduspausi ajal muudatusi, mis alajuhitavust pisut vähendasid.

"Kui oleksime teadnud, mida auto juures paremaks teha, oleksime seda juba varem teinud. Testidel olid ilmselt teistsugused olud kui siin," ütles 20-aastane soomlane.

Pühapäeval sõidetakse Arktika rallil kaks 22 kilomeetri pikkust katset. Neist esimene algab kell 10.08 ja punktikatse kell 13.18. Liidrina läheb viimasele võistluspäevale vastu Hyundai sõitja Ott Tänak, tema edu Rovanperä ees on 24,1 sekundit.