Latvala ja Toyota rallimeeskonna pealik... Kui lugeda intervjuusid ja kommentaare, siis polnud rallimaailmas pea ainsatki inimest, kes julenuks eelnevalt panustada üle viie sendi selle peale, et just soomlane, küll suurepärane võidusõitja, selle töökoha saab. Endale poleks panustanud Latvala isegi ning kui jaapanlased helistasid ja talle pakkumise tegid, olnud ta enda sõnul pool minutit vait – sedavõrd ebareaalne tundus see kõik. Aga ta võttis töö vastu ning näitas maailmale kuidas asjad käivad – Monte Carlos said Sebastien Ogier ja Elfyn Evans kaksikvõidu, kuue seas oli neli Toyotat. „Mul on maailma parim tiim, autod ja sõitjad, see tõi edu,” vähendas Latvala usutlustes Eesti Päevalehele enda panust.