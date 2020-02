Latvala saab suvel uue võimaluse: suur tänu Tommi Mäkinenile ja suurele bossile Jaapanis!

Rootsis hooaja avastardi teinud Latvala pidi Toyotaga esimesel võistluspäeval tehniliste probleemide tõttu katkestama. Toyota pealik Tommi Mäkinen tunnistas võistluspäeva lõpus, et Latvala masinale sai saatuslikuks toitekaabel, mis oli valesti ühendatud. Kuna süü langes meeskonna peale, otsustasid nad soomlasele uue võimaluse anda.

"Kõik detailid pole veel paika pandud. Ilmselt pean teatud logistilised kulud ise katma, aga ei midagi seoses ralliautoga," tunnistas Latvala portaalile Rallit.fi.

Latvala hinnangul oli tal tegelikult ka õnne, sest lühendatud Rootsi ralli asemel saab ta kirja täispika etapi Sardiinias. "Nüüd muutus lühike ralli üheks täispikaks. Suur tänu Tommile ja suurele bossile Jaapanis," viitas Latvala Mäkinenile ja Toyota presidendile Akio Toyodale. "See oli nende poolt väga õiglane pakkumine, sest oleksin Rootsis igatepidi saanud kirja ainult pooliku ralli."

"Väga hea, et saan Sardiinias kihutada, aga paraku on sinna väga kaua aega. Vahepeal mul rallisid kavas pole, mis on tüütu. Seega ei saa ma oma oskusi vahepeal näidata."

Sardiinia ralli sõidetakse tänavu 4. - 7. juunini.