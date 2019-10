"Viimased paar nädalat on olnud minu jaoks väga keerulised ning on kahetsusväärne, et eraelulised sündmused on mu pere, sõpru ja meeskonda mõjutanud," seisis Latvala teates.

"See on õnnetu olukord ja tahaksin kõikidele spekulatsioonidele lõpu teha - minu ja Maisa Torppa pulm on tühistatud. Nüüd soovin sajaprotsendiliselt keskenduda kahele järelejäänud rallile MM-sarjas ja aidata Toyota meeskond teist aastat järjest tootjate arvestuses maailmameistriks."