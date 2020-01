Latvala palkas Rootsi ralliks oma kaardilugejaks üllatusmehe

Latvala on varem koos Hännineniga sõitnud viiel rallil, kuid mitte kunagi WRC-sarjas.

"Juho on tõeliselt hea kaardilugeja. Tema legend on alati perfektne, kuid abiks on ka see, et ta ise on rallisõitja," kommenteeris Latvala Motorspordile.

"Tal on endiselt rallisõitja tunnetus olemas ja kui me oleme testimas, aitab see alati ettevalmistusele kaasa," kiitis Latvala Hännineni, kes oli 2017. aastal tema tiimikaaslaseks Toyotas.

Mullu osales 38-aastane Hänninen Toyota Yaris WRC-ga Itaalia rallil, kus aga katkestas.

Mullu luges Latvalale kaarti Miikka Anttila.