Latvala muutusest Toyotas: Mäkinen otsustas kõike, meil on neli võrdset meest

Teatavasti lahkus Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen mulluse hooaja järel ametist. Rallimaailma jaoks suure üllatusena nimetati soomlase mantlipärijaks Jari-Matti Latvala.

Seejuures on muutunud ka töökorraldus võistkonnas. Kui varasemalt otsustas ja kontrollis Mäkinen kõike, siis nüüd on juhtimine jagatud ära nelja inimese vahel. "Spordidirektor Kaj Lindström vastutab kõige eest, mis on seotud võistlustega," selgitas Latvala. "Tema tegeleb paberitöö ja FIA-ga suhtlemisega ning edastab sõitjatele vajalikke sõnumeid. Tom Fowler (Tehniline direktor - toim) vastutab tehnilise arengu eest ning Yuichiro Haruna teeb kõik otsused seoses inimeste palkamisega. Tema ütleb, keda tuleb vallandada. Lisaks paneb ta paika eelarved."

Latvala ise hoolitseb töötajate heaolu eest. "Mina tegelen neil tekkivate probleemide ja potentsiaalsete väljakutsetega. Mina püüan hoida meeskonda koos ning tegelen sellega, et töökommuun toimiks," sõnas Latvala.

Kuna juhtimine on nelja inimese vahel ära jagatud, jääb Latvalal aega ka tööväliste asjade jaoks. Nii osales ta alles hiljuti Mesikämmi rallil, kus lõi kaasa Toyota Celica GT-4-ga. "Olukord on erinev, sest Tommi omas kõike. Tema pani kõigele aluse, seega oli kõik Tommi juhtimise all. Ta otsustas praktiliselt kõike," sõnas Latvala.

Üks põhjus, miks Latvala nõustus Toyota pakkumisega, oligi muutus juhtimise korraldamises. Latvala tõdes, et poleks üksi suutnud kõike kontrollida, nagu Mäkinen seda tegi. "Meil juhivad asja neli inimest," kinnitas ta.

