Latvala muretseb uute rallimasinate turvalisuse pärast: autod võivad õnnetuse korral poole kiiremini maha põleda

Mäletatavasti oli selle idee suur toetaja Toyota eesotsas pealiku Tommi Mäkineniga. Hyundai ja M-Sport soovisid jätkata odavamal viisil ehk praeguste R5 autode peal. Nagu teada, jäi lõpuks peale Toyota tahtmine.

Jari-Matti Latvala kiidab samuti FIA otsuse heaks. "Ma arvan, et on hea jääda uue reegli puhul praeguste masinate peale. On hea, kui autod on võimsamad ja häälekamad. Õnneks ei otsustatud R5 autode ja selle mootori kasuks. Lõppude lõpuks on ka kulutuste vahe üsna väike. Sõitjate ja publiku jaoks on palju mugavam, kui on tunda rohkem võimsust ja müra," rääkis Latvala portaalile Rallit.fi.

Ühtlasi kinnitas toona FIA, et vajaliku hübriidtehnoloogia eesotsas akudega toodab MM-sarja jaoks Compact Dynamics. Otsus on tehtud hooaegadeks 2022 kuni 2024. Soome ralliäss mõistab, et hübriidtehnoloogia on õige suund, kuid ka see kätkeb endas teatud murekohti. "Kõige tähtsam on garanteerida sõitjate turvalisus uute akudega sõitmisel."

"Kui auto sõidab metsa vahele ja ümber katuse pöörlema, nagu see juhtus mullusel Tšiili rallil Thierry Neuville'ga, siis kas need akud peavad vastu ning auto põlema ei sütti?" arutles Latvala. "Mõtlen sellele, sest olen mõistnud, et selliste akudega võib auto poole kiiremini maha põleda."