Latvala mänedžer: kui Toyota lepingut ei paku, võib Jari-Matti karjäär läbi olla

34-aastase Latvala jaoks ei ole viimased kaks hooaega läinud sugugi hästi: alates sellest ajast, kui Ott Tänak Toyotaga liitus, on Latvala võitnud 26 MM-rallist vaid ühe - mullu Austraalias. MM-sarja jooksva hooaja kokkuvõttes hoiab ta alles seitsmendat kohta, olles tagapool ka paarist sõitjast, kes pole isegi kõigil etappidel kaasa teinud.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen andis Walesi ralli ajal Delfile ja Eesti Päevalehele mõista, et tuleval hooajal võiks tema nägemuses meeskond koosneda Tänakust, Kris Meeke'ist ja Kalle Rovanperäst. "Võib-olla leiame Jari-Mattile midagi muud, näiteks testisõitja koha," lisas Mäkinen Autospordiga suheldes.

Seda, et olukord on jama, tunnistab ka Jouhki. "Siis ongi sisuliselt kõik," põrutas Jouhki otsekoheselt. "Mujal võib midagi väiksemat leiduda, aga kui Toyota uut lepingut ei paku, siis on väga vähetõenäoline, et Jari-Matti karjäär jätkub."

Citroenil on uueks hooajaks leping Sébastien Ogier' ja Esapekka Lappiga. M-Spordi boss Malcolm Wilson ei olevat väidetavalt Latvala teenetest enam huvitatud ning soovib jätkata nii Teemu Sunineni kui Elfyn Evansiga. Hyundail on kokkulepped saavutatud Thierry Neuville'i, Sébastien Loebi ja Dani Sordoga, lahtine on veel Andreas Mikkelseni saatus.

Samal ajal on Jouhki ka Kalle Rovanperä mänedžer - 19-aastase soomlase tulevik peaks tema sõnul paika saama hooaja kahe viimase ralli vahel.