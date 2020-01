Latvala maksab rallidel osalemise eest ka omast taskust: see tuleb ära teha, kui tahan MM-sarja naasta

34-aastane Latvala rendib algaval hooajal Toyota Yarise WRC masinat nii Rootsi kui Soome MM-ralliks, kuid loodab starti pääseda näiteks ka Sardiinia etapil. Iga ralli eest tuleb tal välja käia umbes 200 - 300 000 eurot.

"Sponsoritelt on seda raha tõesti raske saada. Mul on küll häid sponsoreid, aga natuke pean ka ise panema. See tuleb ära teha, kui ma ikka tahan, et mul oleks võimalus 2021. aastal uuesti profiks saada," sõnas Latvala Ilta-Sanomatele.



Kuigi Latvala lõpetas oma pikaaegse agendi Timo Jouhkiga lepingu, on nende läbisaamine endiselt hea. "Timo ütles mulle, et ärgu ma kogu oma raha sõitude alla pangu. Polevat mõtet. Seetõttu on minu selle aasta võistlusprogramm maailmameistrivõistlustel tõenäoliselt mõned rallid," avaldas Latvala, kes on karjääri jooksul võitnud 18 MM-rallit.