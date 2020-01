Latvala lõpetas "Soome ralli ristiisaga" koostöö

Juba 2002. aastal Latvala enda tiiva alla võtnud Jouhki mängis soomlase pikas karjääris väga olulist rolli. 2008. aastal rääkis ta talle välja tema esimese tehasemeeskonna lepingu Fordiga, kust Latvala lahkus 2013. aastal Volkswagenisse ja 2017. aastal Toyotasse.

"Meie leping lõppes eelmise aasta lõpus ning seda ei uuendatud, kuna mul pole enam tehasetiimis kohta," rääkis Latvala ajalehele Ilta-Sanomat.

"Ilma Timota poleks ma kunagi tippu jõudnud. Kätte on jõudnud elu uus ajajärk. Ma arvan, et meil oli väga õiglane kokkulepe. Oleksime seda pikendanud, kui mul oleks tehasemeeskonnas koht ning nüüd, kus seda pole, on loomulik, et see siin ära lõpeb."

Latvala kinnitas, et on Jouhkiga endiselt heades suhetes ning kuulab tema nõuandeid ka nüüd, kus ta MM-sarjas omal käel sõita üritab.

Meedias ka Soome ralli ristiisaks nimetatud Jouhki on mänedžer olnud ka Juha Kannkunenile, Tommi Mäkinenile, Harri Rovanperäle, Toni Gardemeisterile ja Mikko Hirvonenile. Hetkel on tema klient 19-aastane Kalle Rovanperä.