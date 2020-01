Latvala leidis end uuest olukorrast: mõtlesin, et ma ei peaks siin olema

Lõppenud hooaeg oli mäletatavasti Latvala jaoks keeruline. Soomlane jõudis Toyota ridades vaid kahel korral poodiumile ning sai üldarvestuses alles seitsmenda koha. Esimest korda pärast 2007. aastat jäi ta etapivõiduta.

Sellest tulenevalt ei teeninud soomlane uueks hooajaks ka üheski tiimis lepingut. Küll aga suutis Latvala eelarve kokku ajada, et Toyotaga vähemalt Rootsi ja Soome rallil kaasa teha.

"Kui ma esmaspäeval ärkasin, mõtlesin endamisi, et olen kodus - ma ei peaks siin olema," avaldas Latvala portaalile DirtFish. "See kõik algas eile, kui mõtlesin, et peaksin Nizzasse lendama ja hotelli minema, kuhu kõik sõitjad ikka lähevad. Seal saab teistega esimest korda hooaja jooksul kohtuda. Praegu pole mul eriti hea tunne."

"Keegi küsis minult, kas ma lähen Monte Carlosse, aga ma ei saa," jätkas Latvala. "See on liiga vara ja ma pole veel vaimselt valmis. Kui ma plaaniksin karjääri lõpetada, siis poleks mul mingit probleemi (vaatama minna), aga ma pole veel valmis lõpetama."

"Ma hoian siiski etapil silma peal, sest see on huvitav. Kui ma oleksin Montes kohal, mõtleksin aina ilmale, rehvidele ja kõigele muule ning siis tuleks mul meelde, et mul pole autot. Liiga vara on sinna minna ja ma keskendun Rootsile."

Rootsi MM-rallil osalev Latvala vihjas, et võib startida ka Sardiinia rallil. "Olen sponsoritega kokku saanud ja Sardiinia (võimalus) tundub positiivne."