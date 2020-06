Latvala leiab keerulisel ajal lohutust F1-legendi karjäärist: tema tuli pärast aastast pausi maailmameistriks

Tänavuseks hooajaks WRC-sarjas koha kaotanud Latvala on korduvalt tunnistanud, et loodab heade esitustega uueks aastaks taas lepingu tehasemeeskonnaga teenida. Soomlase sõnul on tema olukord sarnane prantslasest vormelilegendi Prostiga, kes kaotas 1991. aasta järel F1-s koha, kuid võitis 1993. aastal sarja naastes oma neljanda MM-tiitli.

"See on väga keeruline aeg, aga võrdlen seda Alain Prostiga. Ta võttis aasta vabaks, kui asjad ei sujunud ja Ferrari ta vallandas," rääkis Latvala DirtFishi vahendusel. "Ta tuli aga tagasi ja võitis Williamsiga MM-tiitli."

"Kui sul on palju kogemusi, siis pole aastane paus eriti halb. Palju hullem on see noorele, 22-aastasele sõitjale," arutles soomlane. "Siis mõjub paus raskemini. Minul on praeguseks aga üle 200 MM-etapi kirjas ning olen väga kogenud. Mul on aega vaadata suuremat pilti. Vahepeal on olnud palju stressi, kuid see kõik on nüüdseks läinud."

Karjääri jooksul 18 MM-etappi võitnud ning kolmel korral üldarvestuses teise koha saanud Latvala osaleb tänavu WRC-s teatavasti erasõitjana, tehes koostööd Tommi Mäkineni ja Toyotaga. Soomlane on seni kihutanud vaid Rootsi rallil, kuid ka see lõppes tehniliste probleemide tõttu tema jaoks varakult. Latvala pidi uue võimaluse saama kodusel Soome rallil, kuid teatavasti selgus kolmapäeval, et tänavu paljude rallifännide lemmiküritust koroonaviiruse pandeemia tõttu ei korraldata.