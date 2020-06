Latvala kuulutas hooaja lõppenuks: ma ei näe mingit mõtet, et paaril etapil osaleda

Koroonakriisi tõttu on tänavu peetud vaid kolm MM-etappi ning soomlane ei näe mingit mõtet, et sügisel uuesti rallimasina rooli istuda.

"Ausalt, ma ei kavatse sel aastal enam WRC-autoga maailmameistrivõistlustel sõita, isegi kui selleks võimalus avaneks," kinnitas Latvala Yle-le.

"Ma ei usu, et sellel oleks mõtet, kuna ilmselt on kavas vaid mõned võistlused. Kui sõitmisele mõelda, siis tuleks vaadata järgmise MM-hooaja alguse poole," lisas kogenud soomlane.

Latvala kandideeris hiljuti Pirelli rehvide testisõitjaks, kuid selle ametikoha sai norralane Andreas Mikkelsen. Soomlane tunnistas, et oli sellest huvitatud, kuid tagantjärele selgus, et ta polekski saanud testisõite teha.



"Mind ei häiri see üldse (et mind ei valitud), sest ma ei oleks saanudki seal osaleda. Ma olen seotud Toyota turundamisega, kuid need testid sõidetakse vale marki masinaga," kommenteeris Latvala.



Teatavasti valis Pirelli testimasinaks Citroeni, sest tahtis vältida olukorda, kus Toyota, M-Spordi või Hyundai meeskond saaks uueks hooajaks teiste ees eelise.