Latvala: kui tahan järgmisel aastal tööd saada, pean selliseid tulemusi veel näitama

"See poodium on minu jaoks väga tähtis. Nüüd pean selliseid tulemusi veel näitama, kui ma tahan siin sarjas järgmisel aastal jätkata. Loodan, et Saksamaa kolmas koht aitab. Olukord on päris hea," rääkis Latvala Iltalehtile.

"Minu eesmärk oli sõita esiviisikusse, sain sellest selgelt jagu. Ma polnud ülikiire, aga selle eest vältisin vigu ja kõik läks sujuvalt. Ma pole kunagi näinud nii palju õnnelikke nägusid. Kolmikvõit annab põhjuse rõõmustamiseks," lisas ta.

Latvala sõnul pandi suurepärasele nädalavahetusele alus Korsikal, kus Toyota võistlus läks rehvipurunemiste tõttu nässu.

"Õppisime Korsika rallist palju. Tegime veljed tugevamaks ja seekord jäid rehvid terveks. Testid läksid hästi, aerodüaamika töötab korralikult. Ja kui mootor on endiselt päris hea, tulevadki head kohad," selgitas ta.

MM-sarja punktiseis pärast Saksamaa rallit:

1. Ott Tänak 205

2. Thierry Neuville 172

3. Sébastien Ogier 165

4. Kris Meeke 80

5. Andreas Mikkelsen 79

6. Elfyn Evans 78

7. Jari-Matti Latvala 74

8. Teemu Suninen 70

9. Dani Sordo 62

10. Esapekka Lappi 62

11. Sébastien Loeb 39