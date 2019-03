Latvala kritiseeris Mehhiko ralli korraldajaid

"See trampliin oli päris kehv ja ma väljendun veel leebelt. Kui see on sellise kolmnurkse kujuga, viskab see auto otse õhku ja masin maandub ninale," kurjustas Latvala.

Mehhiko ralli esimene katse jäi selle trampliini ohutusprobleemide tõttu sootuks pooleli ning kolm viimast startijat rajale ei pääsenudki. Ralli jätkub täna õhtul meie aja järgi kell 18.18.