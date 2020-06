Latvala kiitis Toyota meeskonna sisekliimat: soomlased on rahulikud ja saavad kõigiga hästi läbi

"Ootan uusi reegleid. Uued ralliautod peaks minu sõidustiiliga hästi kokku sobima. Selles mõttes ma loodan, et mul on ralli MM-sarjas jäänud veel paar aastat sõita," sõnas Latvala videointervjuus Dirtfishile.

35-aastane soomlane rõhutas, et tema esimene valik oleks kindlasti Toyota meeskond, kust tal on head mälestused. Järgmisel hooajal ootab teda ees aga ilmselt vaheaasta.

Latvala tõi kolm põhjust, miks Toyota on viimastel aastatel nii edukas olnud. "Üks suur asi on paindlikkus. Alati ei ole vaja järgida ühte väga konkreetset plaani. Muidugi peab olema põhiplaan, kuid kui Toyota soovib teha kiireid otsuseid, siis see neil õnnestub."

"Teine asi on mentaliteet. Ehkki pool töötajaskonnast on pärit väljastpoolt Soomet, mõjutab meeskonna tausta just soomlaste suhtumine. Oleme rahulik seltskond ja saame kõigiga hästi läbi. Kolmas tähtis tegur on Jaapani suur toetus. Akio Toyoda on ise rallist väga vaimustuses. On väga oluline, et kogu grupi boss toetab rallit ega ole seotud ainult turundusega," sõnas Latvala.

Ralliäss rääkis ka sellest, miks pole varem mõni rallimeeskond Soomes nii hästi läbi löönud.

"Soomes on ralli kindlasti spordialadest teisel kohal jäähoki järel. Inseneride ja mehaanikute osas pole meil aga rallikultuuri ja väljaõpet olnud. Inglismaa ja Prantsusmaa on meist selles osas ees olnud. Nüüd, kui Toyota tuli Soome, on olukord muutunud," lausus Latvala. "Minu töökojas on ka üks kutt nende juures koolitusel. Ehkki insener ei pruugi ise autosse sattuda, peab ta teadma, kuidas seda kokku panna."