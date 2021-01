Latvala kiitis Rovanperä sõitu: uskumatu, mida tegi

Enim jagus Latvalal kiidusõnu Rovanperä suunas. Noor soomlane kaotab kahe katse järel liidrikohta hoidvale Ott Tänakule (Hyundai) 3,3 sekundiga.

"Minu hinnangul tegi Kalle uskumatut tööd. Ma ei oleks eales osanud oodata nii kiiret sõitu, mida suutis teha juba ralli alguses," rääkis Latvala Toyota pressiteate vahendusel.

"Ma eeldasin, et Elfyn alustab meie sõitjatest kõige julgemalt. Arvasin, et Kalle hoiab natuke tagasi, aga hea oli tema tempot näha. Samas on tähtis mitte üle pingutada," lisas ta portaalile Rallit.fi.

Rovanperä kinnitas, et midagi sellist ei osanud ta isegi oodata. "Kiirus üllatas mind, sest ma arvan, et ma ei surunud täiega. Aga auto oli hea. Võin aegadega rahul olla," ütles ta.

Ogier kaotab Tänakule 16,9 sekundiga.

"Kahjuks oli Sebastienil probleem piduripedaaliga. Sõitjana tean, et tegu pole kõige mugavama olukorraga. Kindlasti pidi ta olema natuke ettevaatlik. Aga ta tegi hea ja nutika sõidu ning jõudis tagasi teenindusse. Vahetame täna osad ära ja homseks on asi korras," ütles Latvala Ogier' kohta.