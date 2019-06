Latvala kasutab salajast vahendit, millega Sardiinias kuumuse vastu võidelda

„Sardiinia on tõesti väga kuum ralli. Tõenäoliselt üks kuumemaid. Mõnikord on ka näiteks Soome rallil üle 30 kraadi kuuma, kuid seal on kiirused suured ja õhk käib autos hästi ringi. Sardiinias on palju kurve ja tolmu. Seetõttu ei liigu ka õhk nii hästi,“ avalikustas Latvala.

Siiski on ka selle vastu lahendus olemas. „Sõitjate kombinesoone valmistav OMP tuli hiljuti välja ühe uuendusega. Nad andsid meile mentoolisprei, mida me piserdame tulekindla pesu alla,“ kirjeldas soomlane võitlust kuuma vastu.