Latvala kaalub, kas nõuda ebaõnnestunud ralli eest Mäkinenilt kompensatsiooni

"Olime sõitnud umbes viis kilomeetrit, ma olin leidnud hea rütmi ja tunne oli hea. Ühtäkki hakkas auto sirge peal välja surema. Arvasin, et ühe korraga asi piirdubki, aga siis juhtus seda jälle ja jälle. Ühe korra suri mootor ka kurvis välja ning me tegime seetõttu pirueti," vahendab Iltalehti Latvala sõnu pärast kolme läbitud kiiruskatset.

Latvala on ralli liidrist Elfyn Evansist pooleteist minutiga maas ning hoiab Škoda Fabia R5-ga sõitva Raul Jeetsi selja taga 23. kohta.

Soomlane lisas, et plaanib Toyota tiimibossi Tommi Mäkineniga üles võtta kompensatsiooniteema.

"Kui sul nii vähe kilomeetreid jäänud sõita, pead sa tõesti mõtlema, kas sellel kõigel on mõtet. Pean Tommiga arutama, kas me saame veel ühe MM-etapi kaasa sõita. Sellel rallil pole mul enam midagi teha, ma pole siin isegi korralikult sõita saanud," sõnas Latvala.

"Kui asjad mu enda süül metsa oleks läinud, ei peaks me sellest muidugi rääkima. Aga praegu on olukord teine. Usun, et leiame läbirääkimiste teel Tommiga hea lahenduse."