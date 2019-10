Latvala järgmisest hooajast: näen tunneli lõpus valgust, mul on olemas ka plaan B

"Meie suhe on läbi," sõnas Latvala oma kihlatust Maisa Torppast lahkumineku kohta ja lisas: "Keskendun nüüd hooaja kahele viimasele rallile, sest tahan oma karjääri päästa. Kaks viimast võistlust on määravad. Näen tunneli lõpus valgust ja võin öelda, et olen vähem masenduses kui varem."

Soome rallisõitja usub, et tema tööandjat Toyotat tema eraelu probleemid ei mõjuta. "Jaapanlasi huvitavad ainult tulemused, kiirus ja kogemused," lausus 34-aastane Latvala.

Järgmiseks hooajaks pole Latvalal veel lepingut, kuid ta kinnitas, et tal on olemas plaan B. Mis see täpselt on, seda ta avaldada ei soovinud. "Ainus, mida saan öelda, et ma ei kuku tühja koha peale," jäi soomlane salapäraseks.

Ühtlasi avaldas Monacosse sisse kirjutatud Latvala, et tema selle hooaja tulemusi on mõjutanud vaidlus Soome maksuametiga. "Nad (maksuamet) ei nõustu sellega, kus ma elan. 2018. aastal algas maksuametiga protsess ja see on siiani käimas. See on olnud nii raske, et see on minult energia ja jõu röövinud," tunnistab Latvala.