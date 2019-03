Latvala ja Lappi võtsid hübriidtehnoloogia osas jõuliselt sõna

Märksõna "hübriid" tekitab rallifännide seas vastakaid arvamusi: konservatiivsemad võidusõidusõbrad leiavad, et õiged ralliautod peavad ikka möirgama ning vastasel korral ei oleks tegemist enam sellesama ralliga, teised aga arvavad, et hübriidid on möödapääsmatu samm, sest autotööstus üldiselt liigub üha enam selle poole.

Teise leeri esindajad on ka Soome tippsõitjad Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. "Kõik liigub elektrijõu poole, nii et ka meie sport peab sellele kuidagi reageerima. Oleks ime, kui me seda sammu ei teeks, sest kõik tootjad soovivad seda," sõnas Lappi rallit.fi-le.

"Peame rallis kohanema suundadega, kuhu liigub autotööstus üldisemalt. Peame seega ka hübriididega harjuma," lisas Latvala.

Mõlema mehe sõnul sobiks hübriidtehnoloogia aga hästi ülesõitudele, mitte kiiruskatsetele. "Katsetel peaksime kasutama ikkagi sisepõlemismootorit," sõnas Latvala.