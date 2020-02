Latvala ennustas: Rovanperäst saab järgmine soomlasest maailmameister

Rovanperäl on käsil esimene hooaeg Toyota ridades WRC-sarjas. Oma debüüdil WRC masinaga Monte Carlos saavutas noor ralliäss kõrge viienda koha.

"See oli temalt väga küps ja mõistlik sooritus," kiitis Latvala nooremat kolleegi. "Tean omast käest, et selles vanuses on meeletu soov näidata. 2007. aastal ei saanud ma Monte Carlos end kohe käima, aga kui kiiruse leidsin, sõitsin viimasel katsel vastu seina."

"Kalle ei olnud nüüd Montes ehk kõige kiirem, aga ta hoidis oma taset algusest lõpuni," jätkas Latvala. "Rovanperäl paluti kindlasti seda teha ning ta hoidis korraldusest kinni. Kallel on kõik olemas selleks, et tulla ralli maailmameistriks. Ta on järgmine soomlasest maailmameister. Loomulikult on mul endal veel sama eesmärk, juhul, kui ma teenin MM-sarjas taas koha."