Latvala ennustab Toyotale järgmisel hooajal suurt altminekut

Latvala arvates on Toyota kolmest sõitjast kahel - Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä - väga vähe kogemusi, kuidas uue masinaga kiiresti kohaneda.

"Ogier on erinevates meeskondades näidanud, et suudab alati kõvasti sõita ja teeb seda kindlasti ka järgmisel aastal. Elfyn on jälle sõitnud ainult Fordiga. Autoga kohanemiseks võib natuke aega kuluda. Kalle jaoks on eelseisev aasta aga esimene WRC-s. Ta sõidab kindlasti häid tulemusi, kuid võib juhtuda, et nii mõnigi võistlus kujuneb tal kogemuste hankimise kohaks," arutles Latvala, vahendab Rallit.fi.

"Toyotal on kolm täiesti uut juhti ja nad peavad vastu astuma väga tugeva koosseisuga Hyundaile. See on väga suur väljakutse," lisas soomlane, kelle enda tulevik on siiani täiesti lahtine.

Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen on hooaja eel aga väga enesekindel, sest Toyotal olevat ühes asjas Hyundai ees selge eelis. „Nagu ajalugu näitab, pole Toyotaga keeruline kohaneda, sest meie auto kontseptsioon on säärane, et seda oleks lihtne juhtida,” selgitas Mäkinen.