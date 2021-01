Latvala ennustab Monte Carlos edu mullusele esikolmikule: loomulikult ei tohi ära unustada ka Tänakut

Uues ametis Latvala saab siiski ka ise kiiruskatsetel sõita. Nimelt teeb soomlane ralli eel recce (võistlustrassiga tutvumine - toim) ise läbi. "Nii palju ma ikkagi küsisin," rääkis ta portaalile Rallit.fi. "Tahan neid teid ise näha."

Mullusel Monte Carlo rallil võidutses Hyundai sõitja Thierry Neuville. Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans said vastavalt teise ja kolmanda koha. Mida ootab Latvala sedapuhku Toyota sõitjatelt? "Nii Ogier kui ka Evans sõitsid siin väga hästi, ehkki auto oli siis nende jaoks uus. Ogier võitles võidu nimel, Evans oli samuti tugev. Nüüdseks on nad autoga rohkem tuttavad, seega peaksid nad suutma pakkuda Hyundaile konkurentsi küll. Kalle Rovanperä on samuti aasta võrra kogenum. Väga huvitav on näha, missugust kiirust tema näitab."

"Neuville on seal tugev, kuid Evans ja Ogier on ka," jätkas soomlane. "See kolmik on Monte Carlos alati tugev olnud. Loomulikult ei tohi unustada ka Ott Tänakut (Hyundai). Ott on nüüdseks masinaga paremini kohanenud ning sõidab kindlasti hästi."

Koroonapandeemia tõttu pole aga jätkuvalt täiesti kindel, kas ralli ikka toimub. "Seis on 50-50, et kas toimub või mitte," arutles olukorda Latvala. Alles pühapäeval selgus, et korraldajad on pandeemia tõttu Hautes-Alpesi departemangus kehtestatud liikumiskeelu tõttu võistlustrassi lühendanud ja ajakava muutnud.

Monte Carlo ralli on hetkeseisuga toimumas 21. - 24. jaanuarini.