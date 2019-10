Latvala endine kihlatu: Mingit armukest pole olnud! Meie armastus on nii suur, et laseme üksteisel minna

Soome meedia on viimastel nädalatel kirjutanud, et Torppal on juba pikemat aega olnud armuke, kellega naine tutvus kevadel Lapimaal. Soomlanna ise avaldas täna sotsiaalmeedias pika postituse, kus väidab, et hoopis meedia lõhkus nende suhte.

"Olime Jari-Mattiga juba kolm ja pool aastat tagasi väga üllatunud, kui palju inimesi huvitus meie suhtest," kirjutas Torppa. "Tehti paar intervjuud ja me eeldasime, et olukord rahuneb. Oleme enamuse koosoldud ajast olnud tõeliselt õnnelikud ja armunud. Muidugi on olnud ka väljakutseid, nagu stress, mida on põhjustanud ralli, ja Jari-Matti endine sõbranna, kes on meid väga pikka aega taga kiusanud," jätkas Torppa.

"Viimased nädalad on olnud aga täiesti jubedad ja need on meid mõlemat mõjutanud. Meie suhet ei ole aga õnnestunud purustada ja vaatamata kohutavatele uudistele oleme püüdnud elada oma igapäevast elu võimalikult tavapäraselt. Läksin rahulolevalt meie teise koju Monacosse, et viia Jari-Mattile mõned asjad ja näha meie sõpru. Neljapäeval, kui reisilt tagasi tulin, võtsid mind aga vastu kaamerad ja reporterid, et aru pärida. Ma polnud kunagi varem sellisesse olukorda sattunud ja me koos mõistsime, et nüüd on piir tõeliselt ületatud. Mõtlesime koos Jari-Mattiga juhtunu üle ja jõudsime järeldusele, et kuigi me armastame maailmas kõige rohkem üksteist, ei suuda me sellist jama taluda. Oleme paarina liiga suure tähelepanu all ega saa seetõttu normaalset elu elada. Kuulujuttude vältimiseks kinnitan aga, et mingit kolmandat osapoolt pole olnud. Meie armastus on nii suur, et laseme üksteisel minna ja jätkame sõpradena. Rohkem me ei soovi kommentaare anda ja loodame, et meille antakse nüüd rahu," lõpetas Torppa oma postituse.