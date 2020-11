Latvala ekskallim ähvardas soomlast kohtuga. Ralliäss: minuga pole keegi veel ühendust võtnud

Latvala elulooraamatus rääkis ralliässa lähedane sõber Joonas Myllymäki, kuidas Torppa pettis Latvalat 2017. aasta suvel kõigest nädal pärast kihlumist. "Jari-Matti oli juhtunust väga häiritud, aga ta ei suutnud adekvaatselt reageerida. Tema jaoks oli esmatähtis keskenduda Soome rallil hästi esinemisele," kirjeldas Myllymäki raamatus.

Torppa teatas oktoobri alguses, et kaebab Latvala kohtusse. "Olukord on aga selline, et on nii palju vastikuid, kergesti ümber lükatavaid valesid, mida ma ei saa teile lõpetamata kohtuasja tõttu praegu avada. Pettununa valedest ja kurbusest lasin kohtusüsteemil selle eest hoolitseda. Nüüd keskendun tõele, oma tänasele õnnelikule elule ja päikesepaistele,” kirjutas Torppa sotsiaalmeedias.

Ilta-Sanomat uuris hiljuti Latvalalt, kas Torppa või tema advokaadid on juba mehega ühendust võtnud. "Minuga pole keegi sealt poolt ühendust võtnud," rääkis Latvala. "Mõistan, et raamatus välja toodud juhtumid valmistasid Maisale ebamugavust. Mina ei tahtnud aga kedagi solvata ning advokaadid on tekstid läbi töötanud. Tahtsin jagada raamatus enda vaateid ning kirjeldada enda eksimusi."

Elulooraamat "Elämän erikoiskoe" ("Elu kiiruskatse") antakse järgmisel aastal välja ka eesti keeles.