Latvala eeskujul rallile peale maksmine oleks Meeke'ile ego pihta käinud

40-aastane Meeke on veendunud, et 2020. aasta sõitjakohtade jagamisel sai talle saatuslikuks vanus.

"Tänak on sõitnud MM-sarjas WRC autoga alates 2012. aastast. Nii ka Thierry Neuville. Nüüd on nad 31 ja 32 aastat vanad. Teadsin seda kogu aeg: minu vanuse juures rallisõidus jätkamine saab olema suur väljakutse," rääkis põhjaiirlane Prantsuse väljaandele AutoHedbo.

Samuti Tänaku kõrval eelmisel aastal Toyota rooli keeranud Jari-Matti Latvala leidis ise vahendeid, et käesoleval hooajal mõnel MM-etapil rajale tulla. Meeke'il polnud mõtteski soomlase eeskuju järgida.

"Kui Citroen teatas sarjast lahkumisest, mõistsin, et minu olukord on nõrk. Rääkisin Jari-Mattiga ja ta ütles, et on valmis Toyotaga sõitmise eest maksma. Citroen maksab sel aastal Lappi palga. Ta sõidab M-Spordis tasuta. Teiste toodete reklaamimine oma raha eest käiks mulle ego pihta," ütles Meeke.

Lõpetuseks lisas Meeke, et pole lootust kunagi MM-sarja naasta veel päriselt maha matnud. "Ära kunagi ütle iial. Ogier on öelnud, et see on tema viimane hooaeg. See võib paki jälle segamini lüüa," sõnas ta.