Latvala: autoralli meenutab üha enam ringrajasõitu ja konkurents on tihedam

35-aastase Latvala sõnul on WRC+ käivitumine muutnud ralli MM-sarja meeletult, sest kõik tulemused jooksevad sõitjatele kätte ja pole enam ühtegi saladust.

"Ralli on muutunud ringrajasõiduga sarnasemaks," rääkis Latvala DirtFishile. "Varem võisid sa teha midagi hiilgavalt hästi, kuid keegi ei saanud teada, kuidas sa seda tegid. Nüüd aga pole enam saladusi."

Latvala arvates on Ford Fiesta, Toyota Yaris ja Hyundai i20 Coupe viimastel aastatel väga hästi esinenud ning pole enam ühe tiimi valitsemist nagu näiteks Citroëni aegadel.

"10-15 aastat tagasi polnud konkurents nii tihe. Ma mõtlen selle all, et toona polnud lihtne poodiumile saada, kuid see oli lihtsam," lausus soomlane.

"Tänapäeval on võistlus nii pingeline ning masinad on väga võrdsed. Näiteks kui sinu rehvivalik läheb täppi, võibki see asja otsustada," lisas Latvala. "Tänasel päeval on kogu info saadaval ja kõik on võistlusteks väga hästi valmistunud. Pole mingit võimalust, et kellelgi oleks väga suur eelis teiste ees."