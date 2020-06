Lätlastel samuti rauad tules: Liepaja ralli võib saada WRC etapiks!

"RA Events (Liepaja ralli korraldaja - toim) ja WRC promootor pidasid esmaspäeval esmaseid läbirääkimisi, kus arutati erinevaid korralduslikke aspekte ja tingimusi. Teiste teemade kõrval kerkis esile ka Läti võimekus korraldada FIA WRC etappi koos FIA ERC etapiga. Tahaksin rõhutada, et need on alles esimesed läbirääkimised ning kumbki osapool pole valmis selles osas veel lõplikku otsust langetama," ütles RA Eventsi direktor Raimonds Storkšs Liepaja ralli kodulehel.

"See oleks väga suur väljakutse, sest rallini on jäänud vaid kaks kuud. Kutsume oma partnereid - Läti valitsust ning Liepaja ja Talsi linnu - üles diskussiooni pidada, et arutada läbi rahalised tingimused ja teised pakkumisega kaasas käivad aspektid. Ainult üheskoos ja väga kiiresti tegudes võime me näha Lätis EM-etapi kõrval ka MM-etappi."

Liepaja ralli toimub tänavu 14.-16. augustini. Tasub rõhutada, et tegu on esialgsete kuupäevadega, mis vajab veel rahvusvahelise autoliidu FIA kinnitust.