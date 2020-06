Lätlased ei jõudnud WRC promootoriga kokkuleppele. Eesti šansid suurenesid?

allimaailmas üks paremini informeeritud väljaandeid DirtFish.com teatas, et lätlased ei jõudnud WRC promootorfirmaga kokkuleppele ning tõenäoliselt saab MM-ralli võõrustamise au osaliseks nende põhjanaaber Eesti.

"Esiteks täname me WRC promootorit, et Liepaja rallit üldse WRC-ga ühinemisel kaaluti. See on suur tunnustus meie tööle, mida oleme teinud alates 2012. aastast, kui alustasime esimese, 2013. aastal toimunud Rally Liepaja korraldamist. Täname ühtlasi abi eest FIA-t ja Eurosport Eventsi," ütles Liepaja ralli promootori RA Events direktor Raimonds Strokšs.

"Oleme viimasel paaril päeval teinud tohutut tööd. Oleme näidanud WRC promootorile ja kogu Lätile, et me ei karda tööd ning oleme valmis suurteks väljakutseteks, mida WRC etapi korraldamine nii väikese aja jooksul nõuab. Sellegipoolest on kokku lepitud, et Liepaja rallit sel aastal muudetud WRC kalendrisse ei kaasata."

"Täname ka Läti valitsust, rallit võõrustavaid linnu, meie partnereid, meediat ja kõiki rallientusiaste usalduse ja toetuse eest. Peame silmas pidama, et Lätile ja Rally Liepajale pakuti ainulaadset võimalust. Olime vaid sammu kaugusel, et võõrustada esimest korda Baltimaades WRC rallit. Me ei tea veel, milliste võimalusteni see tulevikus viia võib."

14.-16. augustini toimuv Liepaja ralli jääb siiski FIA Euroopa meistrivõistluste ehk ERC sarja kalendrisse.