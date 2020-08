Läti EM-etapil avastati ühel rallisõitjal koroonaviirus

Haigestunud rallisõitja nime ei ole avalikustatud, kuid teada on, et tegemist oli ERC3 juunioride klassi rallimehega.

Võistluse korraldajad kinnitasid, et rallisõitja andis kaks COVID-19 testi ning need mõlemad osutusid positiivseks.

"Kooskõlas terviseameti nõuannetega on positiivse analüüsi andnud rallisõitja karantiinis ja järgib riiklike tervishoiuasutuste sätestatud protseduure," teatasid võistluse korraldajad.

Ühtlasi kinnitati, et kõigil nimetatud rallisõitjaga kokku puutunud inimestelt on võetud samuti testid ning need olid negatiivsed.

FIA regionaalsete rallide mänedžer Jérôme Roussel ütles DirtFishile, et positiivne test oli kahetsusväärne, kuid see näitas ühtlasi, et FIA kehtestatud juhised COVID-19 suhtes töötavad rallide puhul efektiivselt.

Liepaja ralli toimub plaanipäraselt.