Lappil olid veel järgmiseks nädalaks Citroeniga plaanid, kuid nüüd juhtub juba uusi häid asju

„Mõtleme alati tulevikule ja mul on endiselt lennukipiletid, mis pidid mind viima järgmise nädala testile. Selles plaanis oli kõik järgmiseks hooajaks valmis,“ tunnistas soomlane.

„Nagu võisime meediast lugeda, siis auto arendamine käis suure hooga. Saime uusi aerodünaamilisi detaile. Uuendasime mootorit, roolisüsteemi ja muudki. Ma ei osanud Citroeni loobumist karta,“ tunnistas Lappi.

Belgia väljaanne Speed Magazine on aga kirjutanud, et Lappi siiski töötuks ei jää ning soomlane liitub M-Spordiga. Lappi tunnistaski Yle Spordile, et kuulujutul võib olla jumet.

„Seal on tõesti midagi. Praeguseks on juhtunud juba häid asju,“ teatas Lappi, et nüüd tuleb pöialt hoida, et kõik läheks lõpuni hästi.