Lappi uuest koostööst Ogier' ja Latvala vahel: Sebastien saab aru, et Jari-Matti on tema ülemus

"Esiteks mõtlesin: vau!. See oli väga suur üllatus," rääkis Lappi väljaandele Ilta-Sanomat. Mullu M-Spordis kihutanud soomlane lisas naljaga, et tema abikaasa Pinja teadis otsusest juba suvel.

"Arutasime seda olukorda suvel. Meil võis teatud informatsioon juba olla, et Tommi Mäkinen ei pruugi Toyotas jätkata. Pinja ütles kohe, et järgmiseks pealikuks saab Jari-Matti. Ta teadis seda ette," muigas Lappi.

Mida aga arvab Lappi Toyota otsusest palgata WRC võistkonna uueks juhiks Latvala? "See ei tundu üldse hull idee. Tunnen, et Latvala oli väga hea valik. Ta on kindlasti väga meeldiv ning üks lahkemaid inimesi, keda tean. Usun, et ta suudab tõsta meeleolu võistkonnas," lisas Lappi kaasmaalase kohta, kellega ta sõitis Toyotas koos aastatel 2017-2018.

Latvalat toetavad uues ametis spordidirektor Kaj Lindström ja tema abiline Jarmo Lehtinen. "Jari-Matti tööülesanded pole ilmselt täpselt samad, mis Tommil olid," arutles Lappi.

Toyota lükke puhul on palju arutletud, kuidas hakkab välja nägema koostöö Latvala ja seitsmekordse maailmameistri Sebastien Ogier' vahel. Aastatel 2013-2016 olid mehed Volkswagenis tiimikaaslased, kusjuures alati jäi peale Ogier. Nüüd on Latvala aga prantslase ülemus.

Lappi selles probleemi ei näe. "See on põnev ülesehitus. Olukord on küll teine, aga ma ei usu, et probleeme võiks tekkida. Nad on täiskasvanud mehed. Ogier mõistab, et Latvala on tema pealik ja jutul lõpp. Pealegi ma ei usu, et Latvala hakkab Ogier'd otseselt sõitma õpetama," lisas Lappi, kes 2019. aastal sõitis koos Ogier'ga Citröenis. "Tööprobleemidest ikka räägitakse, kuid väga harva tulevad ette tulised vaidlused."

Kas Latvala võib olla liiga lahke iseloomuga, et võistkonda juhtida? "Ei. Tundub, et modernsed juhid austavad oma alluvaid ning igasugust kriitikat antakse konstruktiivselt. Jari-Matti on selles kindlasti hea."