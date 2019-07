Lappi Toyotast lahkumisest: olen mõelnud, kas tegin ikka õige otsuse

"See on lihtsalt masendav. Üks hea tulemus on, aga üldpildis küll midagi eredat pole," rääkis Lappi Soome meediale. "Kogu hooaeg on olnud väga keeruline. Ma pole autoga hästi kohanenud ja seetõttu olen ise vahepeal liiga palju tahtnud ning on vigu sisse tulnud."

"Õnneks oli auto minu jaoks Portugalis ja Sardiinias juba sobivam, kuid ka siis ikkagi ei piisanud. Loodetavasti tuleb hooaja teine pool parem."

Lappi sõidab Citröenis esimest hooaega, mullu osales ta WRC-s Toyota ridades. "Loomulikult olen mõelnud vahel, kas olen teinud ikka õige otsuse, sest Citröenis peksan pead vastu seina. Kuid sellistele asjadele mõtlemine teeb elu tarbetult keeruliseks. Otsus on tehtud ja sellega tuleb edasi minna."

Lappi lisas, et ühtegi kindlat eesmärki ta Soome ralli jaoks välja ei hõika. "Proovime kõigepealt finišisse jõuda."

Soome WRC-etapp sõidetakse 1.-4. augustini.