Lappi: Tänakule tiitli kaotamine sundis Ogier'd karjääri jätkama

Paljud arvasid, et 2019. aasta saab olema Ogier' jaoks WRC sarjas viimane, kuid prantslane liitus hoopis Tänaku endise tiimi Toyotaga.

"Ma olin üllatunud, et Seb sel hooajal jätkas. Arvasin, et ta lõpetab," vahendab ajakiri Autosport Lappi sõnu. "Tundub, et see (Tänakule tiitli kaotamine - toim) andis talle indu juurde. Ma ei tea, mida ta võiks pärast rallikarjääri teha. Kindlasti ta sõidab veel midagi."

Lappi, kes oli eelmisel aastal Ogier' tiimikaaslane Citroenis, lisas, et õppis prantslase kõrvalt palju.

"Mul on olnud õnn viimase kolme aasta jooksul töötada koos mitmete tippsõitjatega. Kirss tordil oli eelmisel aastal Seb. Teda eristab teistest ka kõige väiksematele detailidele keskendumine. Mitte ainult auto seadistuses, aga ka kõikides teistes asjades, mis väljaspool sõitmist toimub: meeskonnad, informatsioon ja rehvivalik."