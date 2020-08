Lappi MM-sarja lisatud uuest rallist: kui sajab, on seal tohutult räpane ja libe

Täna tuli ametlik teade, et WRC-sari jõuab sel aastal esimest korda Belgiasse, sest hooaja viimaseks planeeritud Jaapani rallit asendab 19.-22. novembrini sõidetav Ypresi ralli.

Lappi mäletab Belgia rallit hästi, sest kuus aastat tagasi sõitis ta seal Euroopa meistrivõistluste sarjas. Kuid mälestused pole eriti positiivsed, sest soomlane tegi siis oma Škoda Fabiaga avarii.

"Lendasin põllule nii tugevalt, et pidin minema haiglasse ülevaatusele. Nii see oli. Nii et head mälestust mul pole," meenutas Lappi Yle-le.

Soomlase sõnul pakub Ypresi ralli kõigile tõsise väljakutse. "Suvel on seal kõrge maisipõld, mis varjab kõvasti nähtavust. Teed pole kuigi hästi näha."

"Esimesel autol on suurepärane sõita, kuid pärast seda läheb üha raskemaks. Mustus kantakse kohe teele. Ja kui veel sadama hakkab, on see tohutult räpane ja libe. Kindlasti tuleb sellest suuri väljakutseid pakkuv ralli. Mulle see väga hästi ei sobi," tunnistab Lappi.

Soomlane usub, et Belgias on väga tugevad Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak. "Belglasena on Neuville suurfavoriit. Ta on seal korduvalt võistelnud. Sarnastes tingimustes sõidetakse ka Saksamaal, kus Tänak on olnud kõva," lisas Lappi.