Lappi kardab Rally Estonia kiireid teid: pärast nii pikka vaheaega on see väga tõsine väljakutse

Teatavasti peeti eelmine MM-ralli märtsikuus Mehhikos, mille järel pani koroonakriis hooaja pausile.

"See oli tõesti väga-väga pikk paus ja nüüd me siirdume kohe Eesti kiiretele teedele, mis on veelgi kiiremad kui Soome (ralli) omad. Seega tuleb olla väga keskendunud ja peale nii pikka pausi ei saa see kindlasti kerge olema. Kiirus tundub alguses väga suur," sõnas Lappi, kirjutab WRC kodulehekülg.

"Tavaliselt on sõitjad suurte kiirustega harjunud ja me tahame masinates näha lisajõudu, et veelgi kiiremad olla. Pärast viiekuust pausi olen ma aga kindel, et kiirused ja võimsused on niigi suured," lisas soomlane, kes on varem Eestis kahel korral võistelnud.

Lappi on kindel, et Eestis tuleb suur rallipidu. "Õhkkond on seal tõeliselt lahe. Kui öeldakse, et ralli koduks on Soome, siis ma usun, et ka Eesti on rallimaa, sest rahvas on selle ala järele hull," lisas ta.